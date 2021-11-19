До 50 школ необходимо построить в Ингушетии для перехода на одну смену

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Ингушетии необходимо построить от 30 до 50 школ для перехода на одну смену всех образовательных учреждений региона. Об этом сообщил журналистам в пятницу председатель правительства республики Владимир Сластенин в ходе Дней Ингушетии в Совете Федерации.

"Чтобы решить [проблему перехода на] односменку, нам еще надо построить в республике от 30 до 50 школ, потому что республика находится на первом месте по рождаемости", - сказал он.

По его словам, за два года в регионе было построено 64 объекта социальной направленности. В год в Ингушетии строят 12 школ и 10 детских садов. Сластенин отметил недостаточный уровень финансирования содержания этих школ.

"Сегодня Валентина Ивановна (Матвиенко, председатель Совета Федерации - прим. ТАСС) отметила, что зарплату задержали учителям, а произошло это по той причине, что из-за расходов, которые были связаны с зарплатой [учителей], мы финансировали расходы новых образовательных учреждений, а там работают такие же педагоги", - отметил Сластенин.