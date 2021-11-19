Проблемы дольщиков в Калужской области решат за счет компенсационных выплат

КАЛУГА, 19 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Калужской области приняли закон "О предоставлении компенсационных выплат гражданам - участникам долевого строительства", согласно которому обманутые дольщики смогут рассчитывать на компенсации. Выплаты предоставят в тех случаях, когда применение других механизмов решения проблем невозможно, сообщает в пятницу пресс-служба областного парламента.

"В итоге дольщики после принятия закона получат компенсацию. Она будет рассчитываться из рыночной стоимости одного квадратного метра равнозначного жилья в данных муниципалитетах на первичном рынке. Эта стоимость будет умножаться на количество оплаченных дольщиком метров. При этом верхним лимитом для компенсации будет отметка в 120 кв. м", - пояснили в пресс-службе.

В регионе под действие нового закона попадают 72 обманутых дольщика, которые купили квартиры в трех домах: два дома - по улице Заречной в Балабаново и один - в Жукове. "Общая сумма выплат ориентировочно составит около 140 млн рублей. Это поможет решить проблему пострадавших граждан", - сказал председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев, слова которого приводит пресс-служба.