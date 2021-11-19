Власти Ставрополья сообщили о скором поступлении лекарств для пациентов с COVID-19

СТАВРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Ставропольский край получит новую партию лекарств для бесплатного обеспечения амбулаторных пациентов с коронавирусом в ближайшие дни. Власти провели закупку на сумму более 92,5 млн рублей, сообщил в пятницу министр здравоохранения края Владимир Колесников.

"У нас находится порядка 25 тыс. человек на лечении на амбулаторном этапе, мы на них рассчитываем средства, препараты, они не всегда поступают равномерно. Сейчас в остатке еще препараты на 21 млн рублей, которые мы оперативно передали в медицинские учреждения. На 92 млн рублей мы провели закупку, они начнут поступать в конце этой недели, на следующей неделе мы полностью будем обеспечены препаратами на амбулаторном этапе", - сказал он во время прямого эфира на региональном канале "Свое ТВ".

Во время прямого эфира министру поступило несколько вопросов об обеспеченности региона лекарствами для пациентов с коронавирусом. Один из жителей края пожаловался, что так и не смог получить бесплатные лекарства.

Ранее министр здравоохранения края Владимир Колесников сообщал журналистам, что с начала пандемии бесплатными лекарствами в регионе обеспечили более 62 тыс. амбулаторных пациентов с коронавирусом. В октябре 2021 года край получил из федерального бюджета более 66 млн рублей на закупку препаратов, в начале ноября региону выделили из федерального бюджета еще 92,5 млн рублей на эти цели.

С начала пандемии на Ставрополье выявлено 107 189 случаев коронавируса, выздоровели 81 870 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, с начала пандемии умерли 4 814 пациентов. Лечение в стационаре в регионе получают 4 303 пациента, их них в тяжелом состоянии - 450 человек, в том числе 38 подключены к аппаратам ИВЛ.