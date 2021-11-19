Акция "Время карьеры" собрала в Санкт-Петербурге более тысячи студентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Площадка акции "Время карьеры" в Санкт-Петербургском политехе собрала более 1 200 студентов и 34 компаний-работодателей. Форум проходит в смешанном формате, среди очных мероприятий - выставка работодателей и деловая программа, сообщили ТАСС в Уральском федеральном университете.

УрФУ стал инициатором всероссийской акции "Время карьеры", организованной УрФУ, АНО "Россия - страна возможностей" и Минобрнауки России по поручению президента РФ Владимира Путина. В первой акции осенью 2020 года приняли участие более 60 000 студентов в 35 городах России.

"19 ноября более 1 200 студентов познакомились с возможностями 34 компаний-работодателей. В живом формате в Технополисе Политеха акцию посетили студенты и недавние выпускники вузов Санкт-Петербурга. Особенностью события стало профориентационное тестирование, доступное каждому очному участнику проекта "Время карьеры". <...> Акция в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) включает 15 деловых активностей", - сказали в вузе.

Карьерный форум проходит в смешанном формате, сообщил ректор СПбПУ Андрей Рудской. Днем стартовала очная выставка работодателей и программа деловых активностей. Акция для студентов Санкт-Петербурга продолжится на портале времякарьеры.рф. По всей России для участников акции "Время карьеры" доступно более 15 000 предложений от 1 433 работодателей.

"Студенты посетили презентации компаний-работодателей, профориентационные тестирования, карьерные мастер-классы по развитию soft skills и профессиональных компетенций. В 16 часов начнется карьерный онлайн-марафон, состоящий из серии полезных прямых эфиров от экспертов по тайм-менеджменту, лидерству, проектной работе", - приводят в пресс-службе организаторов акции слова Рудского. Заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков добавил, что с начала 2021 года уже более 30 000 человек воспользовались сервисами проекта, познакомились с работодателями, востребованными профессиями и механикой всех этапов трудоустройства.

Об акции

Цель акции "Время карьеры" - знакомство молодежи с работодателями в неформальной обстановке и развитие прямой связи "работодатель - студент", формирование представлений о рынке труда и требованиях к молодым специалистам и выпускникам, содействие в трудоустройстве и профессиональном развитии студентов и выпускников, а также создание условий для развития их компетенций и конкурентоспособности, содействие компаниям в подборе кадров.