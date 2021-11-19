Около 1 200 жителей Тюменской области направили заявки на участие в проекте "Елка желаний"

ТЮМЕНЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Организаторы проекта "Елка Желаний" в Тюменской области получили около 700 заявок от детей и 500 заявок от одиноких пенсионеров региона на получение праздничных подарков. Об этом в пятницу журналистам сообщила на пресс-конференции руководитель исполкома реготделения "Бессмертного полка России" Галина Валуева.

"Проект реализуется в таком масштабе третий год. До этого выставлялись небольшие елки в торговых центрах от небольших организаций. <...> В этом году уже собрано около 700 заявок от детей из многодетных и малоимущих семей, детей-инвалидов и 500 заявок от одиноких пенсионеров", - сказала Валуева.

По словам Валуевой, с 1 декабря проект стартует в ТЦ Тюмени, а с 20 декабря начнутся разъезды с подарками. Проекту требуется помощь волонтеров, для которых в этом году 10 декабря состоится "Академия Деда Мороза" в "Конторе пароходства", где пройдет обучение будущих Дедов Морозов и Снегурочек.

Акция "Елка желаний" была запущена Всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной", входящим в президентскую платформу "Россия - страна возможностей" в 2018 году. В этом году заявки на участие в ней можно будет подать с 15 ноября по 11 декабря.