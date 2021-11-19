В кисловодском центре образования создадут природный ингаляторий

ПЯТИГОРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Саженцы крымской сосны высадили на территории центра образования в Кисловодске Ставропольского края. Новые деревья создадут природный ингаляторий благодаря выделяемым сосной фитонцидам, которые благотворно влияют на состояние органов дыхания, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Высадка 47 саженцев крымской сосны на территории центра образования дала старт масштабному экологическому проекту "Эко-жизнь Кисловодска". В первой из череды запланированных акций приняли участие сотрудники и воспитанники центра, педагоги и студенты Кисловодского медицинского колледжа №1, представители городской администрации и кисловодского лесничества. Они высадили деревья особым образом - 17 саженцев образовали аллею, а еще 30 посадили массивом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для проведения первой акции был выбран центр образования, поскольку здесь на постоянной основе действует факультативная группа по экологии и ландшафтной архитектуре. Ее воспитанники будут закреплять полученные знания и навыки, ухаживая за новыми насаждениями.

По данным пресс-службы, "Эко-жизнь Кисловодска" - комплексный добровольческий проект, в рамках которого в разных районах города высадят 2 тысячи саженцев крымской сосны, специально для этого выращенных Кисловодским городским лесничеством.