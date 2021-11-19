Лишь около 4% привитых в Курганской области заразились коронавирусом

ТАСС, 19 ноября. Коронавирусом заразились лишь почти 4% привитых в Курганской области, такие пациенты болеют в более легкой форме, сообщили в пятницу на официальной странице департамента здравоохранения региона во " ВКонтакте ".

"Нагрузка на систему здравоохранения в Курганской области из-за большого числа непривитых граждан в настоящее время критическая. Из числа граждан, привитых разными вакцинами, заболели COVID-19 всего 3,7%. Привитые граждане болеют в легкой форме и гораздо быстрее выздоравливают", - говорится в сообщении.

В Курганской области с начала пандемии зафиксировали более 43 тыс. случаев коронавируса, по данным оперштаба. По информации депздрава региона, охват взрослого населения вакцинацией от ковида составил 59,2%, одним компонентом привились 380,6 тыс. человек, завершили вакцинацию почти 280 тыс.

В регионе ввиду ситуации с пандемией продлили ограничения, введенные на период нерабочих дней. Губернатор области Вадим Шумков отмечал, что заражаемость коронавирусной инфекцией прекратила рост после введения ограничительных мер. В частности, запретили нахождение несовершеннолетних на объектах в сфере развлечений и досуга, проведение развлекательных мероприятий предприятиями общепита, проведение спортивных мероприятий, работа организаций культуры, а также предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта в государственных и муниципальных учреждениях. С 22 ноября школьники вернутся на офлайн-обучение.