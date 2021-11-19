В Крыму туристам предложат понаблюдать за жизнью краснокнижных птиц

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Крыма намерены в 2022 году ввести туристическое направление по наблюдению за жизнью краснокнижных птиц сипов и грифов, популяции которых сейчас восстанавливают на полуострове, сообщила в пятницу на туристическом форуме "Интурмаркет. Открытый Крым" замминистра экологии и природных ресурсов региона Алла Архангельская.

"В свете проекта, который Минприроды России воплощает в жизнь, "Дикая природы России: сохранить и увидеть", мы с научным сообществом проработали и, возможно, в следующем году в рамках развития экотуризма введем направление туристическое - наблюдение за ними [сипами и грифами]", - сказала Архангельская.

Она отметила, что наблюдать предполагается, в том числе, за потомством и годовалыми птенцами редких птиц. При этом она уточнила, что наблюдение возможно со стороны без вмешательства в экосистему.

"Интурмаркет" - международная площадка для презентации туристского потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма - от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения в сфере туризма. ТАСС - стратегический информационный партнер форума.