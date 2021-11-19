В Ингушетии планируется до конца года завершить строительство девяти детских садов

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Строительство девяти детских садов в Ингушетии планируется завершить в декабре 2021 года. Об этом сообщила ТАСС министр образования и науки республики Эсет Бокова.

"[Планируется] завершение в декабре у нас девяти объектов дошкольного образования", - сказал она.

С 2020 года, по ее словам, в регионе введено в эксплуатацию 14 объектов дошкольного образования. Также министр отметила, что для решения проблемы с очередями в детские сады и их дефицитом необходимо строительство 11 дошкольных образовательных учреждений.

По информации Минобрнауки республики, в Ингушетии показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет увеличился с 49% до 82% за полтора года (с января 2020 года по настоящее время). Такого результата в регионе удалось достичь благодаря строительству и введению в эксплуатацию более 20 детсадов в рамках нацпроекта "Демография" и других федеральных программ.