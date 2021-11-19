Ставрополье получит 110 тонн жидкого кислорода из российских военных частей

СТАВРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья проработали с Минобороны РФ возможность поставки жидкого кислорода для медучреждений края. Из военных частей в регион поступит 110 тонн, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе краевого Минимущества.

Ранее в Минздраве края сообщали о том, что региону не хватает собственных мощностей по производству медицинского кислорода. Власти прорабатывают разные возможности внешних поставок. Ставрополье получало кислород из Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей. Достигнута договоренность о поставке нескольких сотен тонн из Азербайджана. Также в четверг губернатор края Владимир Владимиров сообщил о договоренности об увеличении поставок как минимум на 100 тонн с компанией "Праксэа Рус", входящей в группу Linde.

"Вопрос по поставке жидкого кислорода прорабатывается и с Министерством обороны РФ, которые активно включились в работу. Из военных частей планируется забрать запасы жидкого кислорода. Достигнута договоренность по поставке из Нижнего Тагила 110 тонн. Военные самостоятельно обеспечат доставку железнодорожным транспортом состава на территорию Ставропольского края в Невинномысск", - цитирует пресс-служба министра Виталия Зритнева.

При поддержке правительства РФ Ставрополье закупит также кислородные концентраторы с высокой производительностью, оборудование будет установлено в каждой больнице края. "Планируется закупка первых 10 таких концентраторов, которые будут производить до 20 тонн жидкого кислорода в сутки на территории больниц", - говорится в сообщении.

На Ставрополье медицинский кислород выпускают заводы "Невинномысский азот" и "Ставролен". Прорабатывается возможность создания дополнительного предприятия по выпуску медицинского кислорода в регионе. По планам властей, оно начнет работу в 2022 году в городе Невинномысске.

С начала пандемии на Ставрополье выявлено 107 189 случаев коронавируса, выздоровели 81 870 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, с начала пандемии умерли 4 814 пациентов. Лечение в стационаре в регионе получают 4 303 пациента, их них в тяжелом состоянии - 450 человек, в том числе 38 подключены к аппаратам ИВЛ.