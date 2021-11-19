Данные с камер наблюдения у школ и садиков Сочи будут транслировать в ЕДДС

СОЧИ, 19 ноября. /ТАСС/. Данные с камер видеонаблюдения, установленных на входных группах школ, детских садов и учреждений дополнительного образования в Сочи, будут транслироваться на экранах Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города. Для этого будут дополнительно установлены 168 камер, подключенных к системе "Безопасный город", сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"Трагические случаи в образовательных учреждениях страны заставляют нас постоянно повышать их уровень защищенности. Видеонаблюдение давно ведется во всех школах, садиках и учреждениях допобразования. Теперь ситуация на входных группах будет транслироваться на экраны Единого диспетчерского центра. Для этого до конца года установим 168 дополнительных камер, подключенных к системе "Безопасный город", - написал глава города.

Кроме того, под видеоконтролем будет больше подземных пешеходных переходов, парков и скверов. Для этих целей закупили камеры с функцией распознавания лиц.

"Совместно с правоохранителями решим, где их установить. А на железнодорожных вокзалах должны появиться комплексы биометрической идентификации", - добавил мэр.