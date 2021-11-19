Старшие курсы свердловских колледжей вернутся к очному обучению с 22 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Выпускные курсы свердловских колледжей и техникумов вернутся с дистанционного обучения с 22 ноября. Остальные студенты будут находиться на удаленном формате, сообщил в пятницу на своей официальной странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Студенты профессиональных образовательных организаций учились дистанционно в Свердловской области с 8 ноября.

"Повременить пока решили еще только со студентами колледжей и техникумов - там на следующей неделе к очным занятиям вернутся только выпускные курсы", - написал губернатор.

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировали 743 случая коронавируса, с начала пандемии - 171 242, выздоровели 151 518 человек, умерли 8 056 пациентов. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 45%.