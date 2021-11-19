Режим ЧС ввели из-за африканской чумы свиней в Сургутском районе ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за африканской чумы свиней в крестьянском фермерском хозяйстве "Капсамун". Об этом говорится в постановлении главы Сургутского района Андрея Трубецкого, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее сообщалось, что губернатор Югры Наталья Комарова ввела карантин из-за африканской чумы свиней в КФХ "Капсамун" в Сургутском районе, где погибло более 200 свиней из 410. Зону наблюдения определили радиусом 20 км от границ угрожаемой зоны. В эпизоотическом очаге запрещается, в частности, нахождение посторонних людей, перемещение и перегруппировка свиней, вывоз продукции животноводства и растениеводства, включая корма. В угрожаемой зоне также запрещается реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления.

"Ввести с 13:00 (11:00 мск) 19 ноября до особого распоряжения для органов управления сил и средств Сургутского районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня", - говорится в постановлении главы Сургутского района.

Ранее сообщалось, что, по одной из версий, источником заражения могла послужить пища животных - пищевые отходы. По данным Россельхознадзора, африканская чума свиней - это контагиозная септическая болезнь домашних свиней, в том числе декоративных, и диких кабанов. Инкубационный период составляет от трех до 15 суток, а летальность может достигать 100%. В России африканская чума свиней регистрируется с 2007 года. Для человека заболевание не опасно.