В Петербурге признали памятником дом-коммуну начала XX века

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга включил в список объектов культурного наследия Дом-коммуну В.П. Кондратьева, построенный в начале XX века как образцовое жилье для семейных рабочих. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба комитета.

"Распоряжением председателя комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Сергея Макарова "Дом-коммуна В.П. Кондратьева "Порт-Артур" включен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Здание возведено в 1903-1904 годах по проекту архитектора Владимира Петровича Кондратьева, который хотел построить образцовый дом для улучшения жизни рабочих и считал, что улучшение бытовых условий рабочих будет способствовать их культурному росту и политической зрелости", - говорится в сообщении пресс-службы.

Проект образцового рабочего городка-коммуны архитектор разрабатывал совместно с передовыми рабочими, прогрессивно настроенными инженерами и студентами, из которых и была создана группа по проектированию. В реализацию проекта, который не пользовался поддержкой властей, Кондратьев вкладывал свои деньги.

В комитетет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры города пояснили, что название "Порт-Артур" дом получил после того, как Кондратьев в январе 1905 года узнал о том, что после восьмимесячной осады японцев пал русский город Порт-Артур. В нем проживало в то время русских людей столько же, сколько поселилось в доме-коммуне, и в память об этом Кондратьев решил назвать новый дом "Порт-Артуром".

Первый в России дом-коммуна был оборудован мусоропроводом и новинкой XX века - мусоросжигающей печью. В просторном входном вестибюле стояли шесть больших зеркал, для жильцов оборудовали бесплатные бани, библиотеку, музыкальную комнату с набором инструментов. Рабочие жили в нем единым коллективом, чему способствовала планировка здания: на каждом этаже двери с лестничных площадок вели в длинные коридоры, параллельные фасадам здания, куда в свою очередь выходили двери квартир.

После Октябрьской революции Кондратьев, еще до декрета о национализации частной собственности, передал "Порт-Артур" советскому правительству. В доме-коммуне размещалось рабочее общежитие №85. "До настоящего времени здание сохранилось без существенных перестроек и продолжает использоваться как многоквартирный жилой дом", - уточнили в комитете.