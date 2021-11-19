Чемпионат по профмастерству для людей с нарушениями слуха пройдет в Казани в декабре

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Более 200 человек с нарушениями слуха поборются за звание лучшего в своей профессии на чемпионате по профмастерству DeafSkills, который пройдет в декабре в Казани. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Всероссийского общества глухих (ВОГ).

"9-11 декабря 2021 года в Казани пройдет Первый Национальный чемпионат по профессиональному мастерству DeafSkills, в котором примут участие люди с нарушением слуха в возрасте от 18 до 35 лет. Организаторами чемпионата выступают Всероссийское общество глухих (ВОГ), Правительство Республики Татарстан, Всемирная федерация глухих, Межрегиональная общественная организация инвалидов, молодежная организация глухих "Успех" при поддержке Фонда демократии Организации Объединенных Наций", - сказано в сообщении.

Состязаться участники будут в 26 компетенциях, а оценивать их будет жюри из 130 экспертов. Соревнования пройдут на четырех площадках, организованных на базе специализированных центров по развитию компетенций "Ворлдскиллс" и "Абилимпикс". Среди них Казанский строительный колледж, Казанский торгово-экономический техникум, Казанский техникум народно-художественных промыслов и МЦК-Казанский техникум информационных технологий и связи.

Как отметил президент ВОГ Станислав Иванов, слова которого приводятся в сообщении, чемпионат DeafSkills способствует развитию профессиональных навыков молодых людей с нарушениями слуха и содействует их будущему трудоустройству, а также позволит обратить внимание общественности на проблемы инвалидов по слуху.

Первый демонстрационный российский чемпионат DeafSkills прошел в 2017 году в Казани. Соревновались в нем около 80 участников по десяти популярным профессиям. Первый национальный чемпионат был запланирован на апрель 2020 года, но из-за пандемии его перенесли на конец 2021 года.