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Крым проведет интернет-викторину об истории полуострова для соотечественников за рубежом

Участникам предстоит ответить на 20 вопросов и написать эссе

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Крыма организовали для соотечественников за рубежом интернет-викторину "Крым в истории Русского мира" на знание истории полуострова. Троим победителям подарят путевки на российский курорт, сообщается на сайте викторины.

"Викторина "Крым в истории Русского мира" проводится для того, чтобы открыть для участников новые возможности и показать всю многогранность истории и культуры Крымского полуострова. Главным призом для победителей будет недельный тур в Крым на двоих либо набор техники", - говорится в сообщении.

Уточняется, что викторина проводится в два этапа: до 15 декабря будет идти регистрация участников на сайте знаюкрым.рф, до 22 декабря претендентам на победу предстоит ответить на 20 вопросов и выполнить творческое задание - эссе, посвященное Крыму с темой на выбор.

Согласно информации на сайте, викторина "Крым в истории Русского мира" проводится уже в четвертый раз. В прошлые годы победителями становились соотечественники из США, Канады, стран Евросоюза, Сирии, Израиля.

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