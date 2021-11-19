В Кисловодске в 2022 году построят скейтпарк на набережной реки Подкумок

ПЯТИГОРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Скейтпарк с двумя чашами площадью 100 кв. м построят в 2022 году в Кисловодске Ставропольского края на территории спортивного кластера в пойме реки Подкумок. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе городской администрации.

"В Кисловодске ведутся подготовительные работы перед началом строительства скейтпарка. Новый объект будет расположен на территории спортивного кластера в пойме реки Подкумок - там, где расположена детская футбольная школа, физкультурно-оздоровительный комплекс и скалодром", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сдать объект планируется весной следующего года.

"На сегодняшний день ведутся работы по расчистке площадки перед началом строительства: работает несколько единиц тяжелой техники, бригада рабочих. Строительство стало возможным благодаря соглашению, заключенному с Благотворительным фондом поддержки олимпийцев. В скейтпарке будут располагаться две чаши площадью 100 кв. м, а также другие спортивные элементы и малые архитектурные формы", - сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что в пойме реки Подкумок завершается строительство и благоустройство набережной. Там обустроены велопешеходные зоны, освещение, тротуары, размежевана территория под клумбы и газон.