В Севастополе планируют с 26 ноября разрешить работу заведений общепита по ночам

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Севастополя намерены с 26 ноября разрешить работу заведений общественного питания в ночное время, что ранее было запрещено из-за ситуации с коронавирусом, сообщил губернатор Михаил Развожаев на заседании городского оперативного штаба.

"По поводу общепита со следующей пятницы. <…> Мы снимем режим ночного времени с пятницы следующей недели - это позволит нам убедиться, что динамика положительная сохраняется. Но самым важным останется соблюдение режима QR-кодов в заведениях общепита, и контроль будет достаточно серьезным", - сказал Развожаев.

Он отметил, что при этом работа заведения могут и вовсе приостановить, если выяснится, что там не соблюдают санитарные меры.

Кроме того, на тех же условиях разрешат заполнять до 70% залов театров и кинотеатров. А с понедельника, 22 ноября, будет разрешена работа организаций дополнительного образования.

Обстановка в Севастополе

Ситуация с коронавирусом в Севастополе стала осложняться с середины сентября, количество выявляемых случаев заражения несколько раз обновило максимум, превысив 300 в сутки. Также росло число умерших от коронавируса. Власти города отмечали, что ситуация была сложнее, чем когда-либо с начала пандемии. Однако в ноябре, в том числе благодаря предпринятым на время нерабочих дней мерам, ситуация начала стабилизироваться.

В настоящее время в городе действует режим повышенной готовности. Среди ограничений обязательный масочный режим в общественного транспорте и помещениях, требования о социальной дистанции, рекомендации по самоизоляции для групп риска, требования, касающиеся вакцинации сотрудников предприятий, взаимодействующих с большим количеством людей.