Боевые награды британского летчика выставили на аукцион в Лондоне почти за $190 тыс.

ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Награды британского летчика Энтони Бартли, участника Битвы за Британию (10 июля - 30 октября 1940 года), выставлены на лондонский аукцион Dix Noonan Webb за £140 тыс. ($188,8 тыс.). Об этом сообщает в пятницу газета Daily Mail.

Пилотировавший истребитель Spitfire ас сбил во время войны по меньшей мере 12 немецких самолетов, но сам чудом остался в живых после того, как был подбит в сражении над Великобританией немецким летчиком на Dornier Do 17.

После войны, которую он закончил командиром эскадрильи, Бартли женился на британской актрисе Деборе Керр, обладательнице премии "Золотой глобус" за фильм "Король и я" (The King and I, 1956), и переехал вместе с ней в Голливуд, где стал продюсером.

По словам представителя Dix Noonan Webb Марка Куэйла, "жизнь Бартли была наполнена необычайными приключениями, потрясающими событиями, которые отражены в его бортовых журналах и автобиографии". "Он был настоящей личностью - звездой сцены, экрана и неба", - добавил Куэйл.

Среди наград - крест "За выдающиеся летные заслуги" (Distinguished Flying Cross), "Звезда 1939-1945" (1939-45 Star), медаль военной кампании Air Crew Europe Star и "Африканская звезда" (Africa Star).

Торги состоятся в Лондоне 8 декабря.