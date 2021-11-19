По итогам диспансеризации в Чечне 400 детей пройдут лечение в других регионах России

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Врачи Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) по итогам диспансеризации в Чечне отобрали 400 детей для лечения в других регионах России. Об этом рассказал журналистам в пятницу ректор СПбГПМУ, главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов.

"В процессе этой диспансеризации было отобрано 400 детей с различными формами патологий, которые нуждаются в лечении федеральном. Они практически все поступили. 290 уже поступили", - сказал он.

По словам Иванова, за месяц диспансеризации были осмотрены 18 тыс. как взрослых, так и детей. Из них у 6,5 тыс. были выявлены те или иные заболевания. "Мы часть, очень большую, патологий выявили еще на тех стадиях, когда она не запущена, и этим людям совершенно точно будет оказана помощь. Поэтому треть населения, которая была осмотрена в Чечне, имеет ту или иную форму патологий", - пояснил он.

С 12 октября по 12 ноября врачи СПбГПМУ совместно с чеченскими коллегами проводили диспансеризацию населения региона, скрининг затронул все районы республики. Решение о долгосрочном сотрудничестве было принято министром здравоохранения республики и ректором СПбГПМУ. В состав выездной бригады вошли 57 врачей различных специальностей, в их числе педиатры, терапевты, хирурги, акушеры-гинекологи и другие.

Чеченская Республика лидирует по уровню рождаемости, более 38% населения - дети. Последние несколько лет Республика демонстрирует снижение показателя младенческой смертности, он уменьшился почти в три раза с 15 промилле в 2014 году, до 5,2 в 2020. Таких результатов удалось добиться во многом благодаря выполнению рекомендаций экспертов Национального медицинского исследовательского центра по педиатрии.