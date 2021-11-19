Развитие инфраструктуры туризма Самарской области начнется с Самарской Луки и Сокольих гор

САМАРА, 19 ноября. /ТАСС/. Правительство Самарской области и корпорация "Туризм.рф" заключили соглашение о сотрудничестве, по которому планируется развивать туристическую инфраструктуру в регионе. Первым проектом станет развитие территорий Самарская Лука и Сокольи горы, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Подписанное соглашение, в первую очередь, позволяет нам получить поддержку наших проектов в сфере туризма. В качестве первых проектов мы заявили после тщательного отбора Самарскую Луку и Сокольи горы. В ближайшие недели на территорию региона прибудут эксперты, вместе с которыми мы проведем комплексную оценку, проанализируем, что дополнительно нужно сделать для привлечения туристов, для создания инфраструктуры", - цитирует пресс-служба губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

После аналитического этапа создадут организацию, которая займется реализацией проектов, включая привлечение средств федерального бюджета. Власти рассчитывают, что эта работа позволит также хорошо подготовиться к реализации других туристических проектов, заявленных дополнительно.

"Царевщина, Красная гора, Сергиевский, Кошкинский районы, уникальные возможности Красноармейского, Алексеевского, Нефтегорского районов - за каждым названием имена государственных деятелей, внесших огромный вклад в развитие нашего государства, истории, писателей, живописцев", - рассказал глава региона, отметив, что развитие указанных объектов позволит самарцам еще больше узнать об истории края.

Кроме того, Азаров рассказал о готовящемся межрегиональном проекте речного туризма. Работа ведется совместно с коллегами из Татарстана и Ульяновской области. В пресс-службе правительства уточнили, что речь идет о возобновлении скоростных речных перевозок, которые должны стать и экономически выгодными, и экологичными. Предполагается, что пассажирские речные перевозки будут осуществляться в том числе на суднах, работающих на сжиженном природном газе.

По сравнению с 2020 годом турпоток на территории региона вырос до 1,6 млн человек, что почти на 22% больше по сравнению с 2020 годом и более, чем на 60% превышает значение 2019 года. В 1,5 раза увеличилось количество средств, которые туристы потратили в Самарской области в 2021 году, по сравнению с 2020 годом.