Синоптики предупредили о метели и морозе до 36 градусов в регионах УрФО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. До минус 35-36 градусов похолодает в некоторых регионах Уральского федерального округа в ближайшие три дня. Ожидаются метели, сильные порывы ветра и снег, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 20 ноября] облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метели, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью - минус четыре-девять, днем - ноль - минус пять [градусов], местами порывы ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении. К понедельнику в регионе похолодает до минус 13 ночью, возможна метель и порывы ветра до 17 м/с.

По данным гидрометцентра, на предстоящие выходные в Челябинской области ожидаются неблагоприятные погодные условия: сильный снег, возможны метели. В регионе похолодает до минус девяти градусов, порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Управление ГИБДД по региону сообщает, что в случае ухудшения погодных условий на автодороге федерального значения М5 "Урал" возможно временное ограничение движения грузового автотранспорта и рейсовых автобусов, также выделили резерв из 28 экипажей сотрудников ДПС для перекрытия автодорог и предупреждения водителей об опасности. В Курганской области похолодает до минус 10 градусов ночью, возможны метели и сильный ветер с порывами до 17 м/с.

В Тюменской области, сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр, до 22 ноября ожидаются дожди, снег, порывы ветра до 17 м/с, ночью температура достигнет минус девяти градусов, днем - минус шести градусов.

В Югре 20 ноября ожидаются морозы до минус 36 градусов в некоторых районах, но к 22 ноября потеплеет до минус 13-18 в ночные часы, возможен снег. В Ямало-Ненецком автономном округе в ближайшие три дня - метель, 20 ноября морозы до минус 35 градусов ночью, к 22 ноября потеплеет до минус 11-16.