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Пандемия COVID-19

Регулятор ЕС начал оценку препарата Paxlovid для лечения COVID-19

По данным, полученным после второй фазы испытаний, таблетки снижают риск госпитализации или смерти после заражения коронавирусом на 89%

ГААГА, 19 ноября. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало оценку имеющихся данных о препарате для лечения COVID-19 Paxlovid, разработанного американской фармацевтической компанией Pfizer. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении регулятора ЕС.

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Как подчеркнули в агентстве, оценка начата для того, чтобы в самое ближайшее время дать рекомендацию по препарату на уровне ЕС. Эта рекомендация может быть использована национальными властями, чтобы принять решение о применении препарата до того, как он получит регистрационное удостоверение.

Препарат Paxlovid выпускается в форме таблеток. Согласно данным, полученным после второй фазы испытаний, таблетки снижают риск госпитализации или смерти после заражения коронавирусом на 89%. По данным производителя, среди участников испытания не было зафиксировано ни одного летального исхода.

В четверг правительство США заявило, что приобрело 10 млн доз этого препарата.

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Пандемия COVID-19
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