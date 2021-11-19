Регулятор ЕС начал оценку препарата Paxlovid для лечения COVID-19

ГААГА, 19 ноября. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало оценку имеющихся данных о препарате для лечения COVID-19 Paxlovid, разработанного американской фармацевтической компанией Pfizer. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении регулятора ЕС.

Как подчеркнули в агентстве, оценка начата для того, чтобы в самое ближайшее время дать рекомендацию по препарату на уровне ЕС. Эта рекомендация может быть использована национальными властями, чтобы принять решение о применении препарата до того, как он получит регистрационное удостоверение.

Препарат Paxlovid выпускается в форме таблеток. Согласно данным, полученным после второй фазы испытаний, таблетки снижают риск госпитализации или смерти после заражения коронавирусом на 89%. По данным производителя, среди участников испытания не было зафиксировано ни одного летального исхода.

В четверг правительство США заявило, что приобрело 10 млн доз этого препарата.