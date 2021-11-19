В Забайкалье продлили запрет на работу заведений детского досуга из-за коронавируса

ЧИТА, 19 ноября. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края продлило до 1 декабря запрет на работу детских игровых комнат, развлекательных и батутных центров из-за высокой заболеваемости коронавирусом среди детей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба краевого правительства.

"В регионе из-за высокой детской заболеваемости до 1 декабря включительно продлевается часть введенных ранее ограничений. По всему региону нельзя работать детским развлекательным центрам, детским игровым комнатам, игровым зонам, батутным центрам. Также реализация образовательными организациями и индивидуальными предпринимателями дополнительных образовательных программ до 1 декабря будет только дистанционной", - говорится в сообщении.

Как уточнили в правительстве, за неделю доля детей среди всех заболевших коронавирусом выросла с 15,2% до 15,6%.

Заболеваемость начала расти в Забайкалье с конца сентября. С 25 октября в регионе были введены QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании для доступа в заведения общепита и досуга, с 8 ноября требование распространяется и на торговые центры. С начала ноября в крае развернуты все возможные моностационары.

По последним данным, за все время в Забайкалье заразились 84 227 жителей, выписаны 70 647 человек, 1 831 пациент с коронавирусом умер. В тяжелом состоянии остаются 215 человек, 73 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.