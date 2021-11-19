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Пандемия COVID-19

В Северной Осетии за неделю на 4,4% снизилось количество заразившихся коронавирусом

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции составляет 0,94%

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 ноября. /ТАСС/. Снижение числа заразившихся коронавирусом наблюдается в Северной Осетии за неделю. Об этом сообщил главный санитарный врач республики Алан Тибилов.

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"С начала недели зарегистрировано на 4,4% меньше случаев инфицирования, чем неделей ранее. Также за последнюю неделю отмечается снижение коэффициента распространения новой коронавирусной инфекции, он составляет 0,94%. За прошедшие пять дней, по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели, количество обращений в ковидные госпитали уменьшилось на 29,1%", - сказал Тибилов.

Всего по состоянию на 18 ноября в ковид-стационарах Северной Осетии находятся 952 человека. В республике развернуто 1 268 коек, из которых свободны - 314. В республике введен режим самоизоляции для людей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от COVID-19. На удаленный формат работы переведены сотрудники в возрасте старше 60 лет, имеющие хронические заболевания, на четыре недели для прохождения вакцинации. Также на территории Северной Осетии в заведениях общественного питания, театрах, кинотеатрах, в торговых центрах действует система QR-кодов.

Теги
РоссияСеверный КавказПандемия COVID-19
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