В Северную Осетию поступила первая партия препаратов "Артлегиа" от коронавируса

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 ноября. /ТАСС/. Первая партия препарата от ревматоидного артрита "Артлегиа", который хорошо себя зарекомендовал в лечении пациентов с коронавирусом, поступила в Северную Осетию. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"Партия биологического препарата "Артлегиа" поступила в регион - 105 упаковок сегодня переданы в ковидные госпитали. Данное лекарственное средство применяется для лечения пациентов с COVID-19 в условиях стационара", - говорится в сообщении.

Также поступили и лекарства для амбулаторных пациентов. "Сегодня мы также получили 754 упаковки "Арепливира" для амбулаторных пациентов, еще одну поставку ожидаем на следующей неделе - 700 упаковок. Также будет поставка "Арбидола". В условиях высокого спроса и дефектуры на рынке лекарств для лечения коронавируса стараемся предпринимать все возможные меры для обеспечения республиканских медорганизаций необходимым объемом медикаментов", - сказал руководитель Минздрава Сослан Тебиев.

Всего по состоянию на 18 ноября в ковид-стационарах Северной Осетии находятся 952 человека. В республике развернуто 1 268 коек, из которых свободны - 314. В республике введен режим самоизоляции для людей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от COVID-19. На удаленный формат работы переведены сотрудники в возрасте старше 60 лет, имеющие хронические заболевания, на четыре недели для прохождения вакцинации. Также на территории Северной Осетии в заведениях общественного питания, театрах, кинотеатрах, в торговых центрах действует система QR-кодов.