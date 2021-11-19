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В Сириусе обсудят безопасность судоходства в акватории Черного моря

Руководители делегаций ведомств на встрече утвердят программу взаимодействия пограничных структур

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Форум сотрудничества пограничных ведомств береговых охран прибрежных стран Черноморского региона пройдет в Сириусе с 23 по 26 ноября. Участники обсудят развитие сотрудничества по предотвращению противоправной деятельности, а также безопасность судоходства в акватории Черного моря, сообщили ТАСС в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

"Работа площадки направлена на развитие взаимовыгодного сотрудничества по предотвращению противоправной деятельности, поддержанию стабильности и укреплению безопасности судоходства в акватории Черного моря. Российская Федерация принимает председательство в форуме от Турецкой Республики", - сказал собеседник агентства.

Форум пройдет с 23 по 26 ноября на федеральной территории Сириус. Также на встрече руководители делегаций ведомств утвердят программу взаимодействия пограничных структур на 2022 год.

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