Запас кислорода в самарских больницах вырос на 10% после внедрения бережливых технологий

САМАРА, 19 ноября. /ТАСС/. Специалисты федерального центра компетенций провели диагностику семи самарских госпиталей и выявили неэффективное расходование кислорода. Благодаря бережливым технологиям удалось увеличить запас кислорода на 10% для пациентов с коронавирусом, сообщается на сайте Министерства экономического развития России в пятницу.

"Специалисты нацпроекта "Производительность труда" из федерального центра компетенций проверили эффективность расходования кислорода в семи самарских больницах. За неделю они нашли способы увеличения резервов кислорода, в том числе для больных COVID-19, на 10%. Раньше семь медучреждений Самары и Тольятти в среднем использовали почти 68 т кислорода в сутки. Благодаря экспертам федерального центра компетенций удалось высвободить для пациентов дополнительно семь т кислорода", - сообщили в пресс-службе.

Работа проводилась совместно со специалистами Минздрава России и Самарской области, а также с техническими экспертами по производству кислорода. Для определения проблем эксперты опросили врачей больниц, рассчитали возможный эффект и разработали методики оптимальной загрузки медработников для контроля над расходом кислорода. Разработанная методика позволит увеличить эффективность расходования кислорода до 30%

В результате Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середавина за счет применения бережливых технологий увеличила запасы на 13% - это дополнительные две т кислорода в сутки. В Самарском областном клиническом госпитале удалось повысить эффективность использования кислорода на 10% - 800 кг кислорода в день.

Среди основных причин потери кислорода специалисты указали на недостаточный контроль за его потреблением со стороны медперсонала, а также самостоятельную регулировку подачи кислорода пациентами и неэффективное использование оборудования. "Считаю необходимым распространить полученный опыт в медучреждениях других регионов. Уже ведем такую работу в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях. Выявленные проблемы могут быть типичными для большинства регионов", - отметил заслуженный врач России, генеральный директор ФГБУ НМХЦ имени Н.И. Пирогова Олег Карпов.

В Самарской области обстановка с коронавирусом остается напряженной, при этом региональные власти говорят о том, что имеются предпосылки выхода на плато по заболеваемости. Нерабочие дни, введенные в регионе с 25 октября по 7 ноября, позволили снизить нагрузку на систему здравоохранения. Также снизилась заболеваемость ОРВИ и пневмониями.