В Пакистане отменили кастрацию виновных в изнасиловании

ИСЛАМАБАД, 19 ноября. /ТАСС/. Пакистан удалил из нового уголовного закона о борьбе с изнасилованиями пункт, который разрешал химическую кастрацию в качестве возможного наказания для серийных насильников. Об этом в пятницу сообщает газета Dawn.

"Мы внесли поправки в уголовный закон и решили, что пункт о химической кастрации будет снят", - цитирует издание заявление на пресс-конференции в Исламабаде секретаря парламентской комиссии по законодательству Малики Бохари.

По ее словам, это решение было принято после того, как Совет исламской идеологии - государственный орган, интерпретирующий законы с исламской точки зрения, - обнаружил, что химическая кастрация не является исламской. "Статья 227 Конституции Пакистана предусматривает, что все законы в стране должны соответствовать шариату и Священному Корану, поэтому мы не можем принять какой-либо закон, который идет вразрез с этими ценностями", - сказала Бохари.

Парламент Пакистана на совместном заседании в среду принял 33 закона, включая уголовный закон о борьбе с изнасилованиями, который предусматривал химическую кастрацию виновных в изнасилованиях. После этого Совет исламской идеологии признал такую меру антиисламской.

Инициатором закона, ужесточающего наказания для насильников, выступило правительство страны во главе с премьер-министром Имраном Ханом в связи с ростом числа преступлений против женщин и детей в стране.

Процедура химической кастрации осужденных за изнасилования в настоящее время действует в США, Германии, Польше, Южной Корее и ряде других стран.