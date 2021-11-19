В ООН призвали Россию отменить или пересмотреть закон об иноагентах

ЖЕНЕВА, 19 ноября. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывает власти России отменить или пересмотреть закон об иноагентах, так как считает, что он используется против организаций гражданского общества и СМИ. Об этом заявила в пятницу официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел, комментируя иск Генеральной прокуратуры РФ о ликвидации центра "Мемориал".

По ее словам, в УВКПЧ "обеспокоены тем, что в России сейчас проводятся юридические действия, направленные на закрытие "Мемориала", являющегося оной из наиболее уважаемых групп в сфере прав человека".

"Мы призываем российские власти отменить закон об иностранных агентах или внести в него существенные поправки, чтобы он соответствовал обязательствам страны в области прав человека", - сказала Троссел. Она утверждала, что с 2012 года этот закон неоднократно "использовался против гражданского общества и средств массовой информации, журналистов, отдельных правозащитников и блогеров". В результате, продолжила она, "многие организации" подверглись крупным штрафам за "малейшие нормативно-правовые нарушения".

Дело "Мемориала"

Ранее Генеральная прокуратура РФ подала в Верховный суд иск о ликвидации центра "Мемориал" за нарушение закона об иноагентах. Позже в ведомстве пояснили ТАСС, что эта организация не раз допускала грубые нарушения.

Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона.

НКО-иноагенты

Впервые понятие "иностранный агент" было введено в 2012 году в отношении некоммерческих организаций (НКО). Соответствующий законопроект ("О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента") был разработан группой депутатов во главе с Ириной Яровой (фракция "Единая Россия", впоследствии состав инициаторов много раз расширялся). 20 июля 2012 года закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Закон был создан по аналогии с законодательством США, где термин "иностранный агент" существует в похожем значении с 1938 года.

В документе прописано, что НКО признается иностранным агентом, если получает денежные средства и имущество от других государств, международных и зарубежных организаций, иностранных граждан, и при этом участвует в политической деятельности на территории РФ, представляя зарубежные интересы. Закон не запрещает работу таких НКО, но требует от них регистрации в специальном реестре, который ведет Минюст России.