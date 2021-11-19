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В Пригородном районе Северной Осетии высадили более 8 тыс. саженцев дуба

Акция "Сохраним лес" проходит по всей стране

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 ноября. /ТАСС/. Более 8 тыс. саженцев дуба высажено в Пригородном районе Северной Осетии, сообщили в Минприроды республики в пятницу.

"В селениях Тарское и Октябрьское в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес" на площади 7,2 га лесоводами было высажено 8,1 тыс. саженцев дуба красного. Акция проходит по всей стране. В этом году лесоводы Северной Осетии наметили высадить 20 тысяч саженцев дуба красного, бука восточного, ореха грецкого и березы на площади 16 га", - говорится в сообщении.

Организатором мероприятия в республике выступает Министерство природных ресурсов и экологии Северной Осетии.

Всероссийская акция "Сохраним лес" прошла во многих регионах России. Акция организована Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология".

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