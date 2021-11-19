Псковский госуниверситет введет обязательную вакцинацию для студентов

ПСКОВ, 19 ноября. /ТАСС/. Псковский государственный университет введет обязательную вакцинацию от коронавируса для студентов старше 18 лет. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба вуза.

"Готовится постановление главного санитарного врача Псковской области об обязательной вакцинации студентов старше 18 лет. Напомним, пройти вакцинацию можно в медико-реабилитационном центре ПсковГУ, расположенном по адресу ул. Р. Люксембург, 6Б", - отмечается в сообщении.

Псковский государственный университет является ведущим и самым крупным образовательным учреждением в регионе. Всего в вузе обучаются порядка 3 тыс. студентов. В 2020 году вуз впервые принял студентов из стран Африки, в том числе из Нигерии, Египта и Чада. За счет этого вуз более чем в два раза расширил географию стран мира, граждане которых поступили на различные образовательные программы. Среди студентов вуза также граждане Йемена, Иордании, Ирака, Китая, Марокко, Руанды, Сирии, Афганистана. В списке студентов также значатся граждане Македонии, Вьетнама, Сенегала, Индии и стран восточной Европы и государств СНГ.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 63 525, 54 365 человек выздоровели, 1 006 умерли. Система QR-кодов начала действовать с 30 октября. С 25 октября в регионе ввели запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров. Также детям и подросткам запретили без родителей приходить в заведения общепита, организации досуга.