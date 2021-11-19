Стоимость праздничного ужина на День благодарения в США выросла за год на 14%

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Средняя стоимость праздничного ужина на День благодарения для семьи в США выросла на 14% по сравнению с прошлым годом, составив $53,31. Об этом сообщила в пятницу Американская федерация фермерских бюро (American Farm Bureau Federation) на основании собственных подсчетов.

В прошлом году средняя стоимость праздничного ужина составляла $46,9. В этом году сумма стала рекордной с 1986 года, когда федерация начала свои наблюдения. В набор продуктов для ужина вошли индейка, овощи, клюква, горох, хлеб, молоко и кофе в расчете на 10 человек.

На протяжении всего 2021 года в США из-за пандемии коронавируса и проблем с поставками различных товаров растет инфляция. По официальным данным, ее уровень составляет 6,2% в годовом исчислении, что стало наивысшим показателем с ноября 1990 года. Особенно рост цен ускорился осенью в результате подорожания энергоносителей.

День благодарения был объявлен национальным праздником в США в 1863 году по решению президента Авраама Линкольна. В 1941 году Конгресс США принял резолюцию, в соответствии с которой праздник стал отмечаться в четвертый четверг ноября. Однако зародилась эта традиция еще в 1621 году, когда первые поселенцы из Плимутской колонии на территории нынешнего штата Массачусетс после сбора урожая решили воздать хвалу богу. За праздничный стол были приглашены местные индейцы из племени вампаноаг, которые принесли с собой птицу индейку, ставшую с тех пор неизменным атрибутом Дня благодарения. Подают ее на стол под клюквенным соусом вместе со сладким картофелем. Праздник принято отмечать в кругу семьи. В конце ноября миллионы американцев традиционно отправляются в поездки, чтобы встретиться с родными по случаю Дня благодарения.