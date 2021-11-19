Архангельская область получит более 11,4 млрд рублей на расселение аварийного жилья

ТАСС, 19 ноября. Фонд ЖКХ одобрил заявку Архангельской области на расселение аварийного жилья, признанного таковым до января 2017 года в сумме более 11,4 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Цыбульский.

"Сегодня Фонд ЖКХ одобрил заявку Архангельской области в объеме 11,45 млрд рублей. Таким образом, в 2021 году мы в общей сложности привлекли на эти цели 16,8 млрд рублей", - сообщил Цыбульский.

"Мы получили весь объем средств на расселение людей из аварийного жилья, которое признано таковым до 1 января 2017 года. Программу нужно реализовать до конца 2025 года, но мы будем делать все для того, чтобы ускоренными темпами построить дома и переселить жителей "авариек" в ближайшие три года", - уточнил он.

Конкурсные процедуры по строительству нового жилья для расселения аварийного в области планируется начать в декабре текущего года. "В настоящее время подготовлено технико-экономическое обоснование проектов, участки под новое строительство также отобраны", - добавил губернатор.