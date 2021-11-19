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Архангельская область получит более 11,4 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Программу планируется реализовать, не дожидаясь 2025 года

ТАСС, 19 ноября. Фонд ЖКХ одобрил заявку Архангельской области на расселение аварийного жилья, признанного таковым до января 2017 года в сумме более 11,4 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Цыбульский.

"Сегодня Фонд ЖКХ одобрил заявку Архангельской области в объеме 11,45 млрд рублей. Таким образом, в 2021 году мы в общей сложности привлекли на эти цели 16,8 млрд рублей", - сообщил Цыбульский.

"Мы получили весь объем средств на расселение людей из аварийного жилья, которое признано таковым до 1 января 2017 года. Программу нужно реализовать до конца 2025 года, но мы будем делать все для того, чтобы ускоренными темпами построить дома и переселить жителей "авариек" в ближайшие три года", - уточнил он.

Конкурсные процедуры по строительству нового жилья для расселения аварийного в области планируется начать в декабре текущего года. "В настоящее время подготовлено технико-экономическое обоснование проектов, участки под новое строительство также отобраны", - добавил губернатор.

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