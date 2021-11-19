Городские службы Москвы усилили работу из-за прогноза об ухудшении погодных условий

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Городские службы столицы перешли в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за ожидающегося ухудшения погодных условий. Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на 20 ноября ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега с дождем. Утром и в течение дня 20 ноября местами усиление ветра с порывами до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов находятся на круглосуточном дежурстве. На особом контроле работа объектов жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. Кроме того, приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.