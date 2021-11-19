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В эпицентр непогоды 20 ноября попадут шесть регионов

По данным Росгидрометцентра, ливни застигнут Тверскую, Смоленскую, Московскую, Владимирскую, Калужскую и Калининградскую области

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Циклон принесет непогоду с сильными осадками и ветром в Тверскую, Смоленскую, Московскую, Владимирскую, Калужскую и Калининградскую области 20 ноября. Об этом рассказал ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Непогода завтра будет в большинстве субъектов, потому что циклон идет с запада - сначала Тверская область, затем Смоленская, Московская области, вечером уже и Владимирская область", - сообщил он.

По словам Варакина, непогода 20 ноября также частично заденет Калужскую область.

Метеоролог сообщил, что неблагоприятные погодные условия ожидают и Калининградскую область. "Этот циклон идет с Балтики, поэтому естественно сильные осадки и ветер также ждем в Калининградской области", - отметил он.

19 ноября Росгидромет выпустил экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Центральном федеральном округе 20 ноября, предупредив о снеге, дожде, ветре до 15-24 м/с и выпадении 10-20 мм осадков.

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