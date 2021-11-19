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Пандемия COVID-19

На Кубани режим повышенной готовности из-за коронавируса продлили до 18 января

За последние сутки в регионе выявили 903 случая заражения новым вирусом

КРАСНОДАР, 19 ноября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, связанный с угрозой распространения коронавируса, в Краснодарском крае продлили до 18 января 2022 года по решению губернатора Вениамина Кондратьева, сообщили в пресс-службе администрации региона в пятницу.

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Срок действия режима повышенной готовности в регионе истекал 1 декабря.

"Продлить с 1 декабря 2021 года до18 января 2022 года режим функционирования "Повышенная готовность", - говорится в тексте постановления, размещенном на сайте администрации региона.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на понедельник за сутки в крае выявили 903 случая заражения коронавирусом, всего за время пандемии - 89 837 случаев COVID-19, 61 647 человек выздоровели, 8 318 пациентов умерли.

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РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19
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