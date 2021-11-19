Порядка 150 ульяновских школ отремонтируют по программе капремонта к 2027 году

УЛЬЯНОВСК, 19 ноября. /ТАСС/. Федеральная программа капитального ремонта школ охватит до конца 2026 года порядка 150 образовательных учреждений Ульяновской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой правительства региона.

"Сама программа рассчитана до 2026 года, поэтому за пять лет мы планируем капитально отремонтировать порядка 150 школ", - приводятся в сообщении слова губернатора Ульяновской области Алексея Русских.

По словам Русских, в Ульяновской области подготовили перечень школ, которые первыми зайдут в этот масштабный проект. "Акцент сделан на сельские школы и здания, требующие срочного ремонта", - процитировали губернатора в пресс-службе.

В перечень объектов, которые подлежат капитальному ремонту в 2022-2023 годах, включили семь школ Ульяновской области. По информации Министерства просвещения и воспитания региона, это Октябрьская и Ореховская школы в Радищевском районе, средняя школа №2 в рабочем поселке Мулловка, образовательное учреждение в селе Никольское-на-Черемшане в Мелекесском районе, средняя школа села Сара в Сурском районе, школа-интернат №26 в Ульяновске и кадетская школа-интернат в Карсунском районе.

Президент России Владимир Путин ранее поручил подготовить программу капитальных ремонтов школ до 2026 года. По словам главы государства, примерно 10% школ в России требуют капитального ремонта, а менее 1% находятся в аварийном состоянии. В 2022 году, по планам Минпросвещения России, отремонтируют порядка 1,5 тыс. школ.