Минздрав Украины проверяет данные о "кабинете анонимной вакцинации" от коронавируса

КИЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Украины проверяет информацию об анонимном центре вакцинации от коронавируса, якобы открывшемся в Закарпатской области. Об этом сообщил в пятницу глава ведомства Виктор Ляшко в эфире телеканала "1+1" .

"Это фейк, никто не знает, что там открыли в Закарпатье, мы проверяем. Не знаю, кто там что себе надумал - мы проверим информацию, вчера я говорил об этом с директором департамента", - сказал он.

В четверг депутат Закарпатского областного совета Федор Шандор объявил, что анонимный кабинет вакцинации от коронавируса для тех, кто приобрел фальшивый сертификат о прививке или не хочет разглашать соответствующую информацию, открылся в городе Ужгород Закарпатской области. По его словам, это нужно для того, чтобы люди, которые совершили ошибку и купили фальшивый сертификат о вакцинации, имели возможность это исправить и спасти свою жизнь.

Украина начала вакцинацию одной из последних в Европе - 24 февраля. По данным Минздрава, всего в стране привиты более 12,5 млн граждан, около 9,3 млн из которых полностью завершили процесс вакцинации.

В стране с 8 ноября стали отстранять от работы чиновников и преподавателей, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Согласно перечню профессий, для которых вакцинация обязательна, прививки до 8 ноября должны были сделать сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений, местных государственных администраций и их структурных подразделений. Кроме того, в этот список входят работники вузов, техникумов, колледжей, школ, детских садов, интернатов и заведений последипломного образования.