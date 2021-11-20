Глава Института Коха в ФРГ не исключил пятой волны пандемии при недостаточной вакцинации

БЕРЛИН, 20 ноября. /ТАСС/. Глава Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер полагает, что в Германии в будущем может возникнуть пятая волна коронавируса в случае, если уровень вакцинации населения будет недостаточно высоким. Такое мнение он высказал в субботу агентству DPA .

"Если ограничение контактов и вакцинация не увенчаются успехом, согласно текущему моделированию, мы также получим пятую волну", - отметил Вилер. По его словам, эпидемиологическая ситуация в стране предстоящей зимой во многом зависит от того, какие действия будут предприняты сейчас. "В настоящее время необходимо срочно обеспечить, чтобы повсюду в Германии были ограничены контакты между людьми", - подчеркнул глава Института Коха.

В этой связи он напомнил, что следует избегать проведения больших торжеств и крупных мероприятий, а также массовых скоплений людей в помещении. "Эффект от этого может стать заметен через две недели по количеству новых случаев заражения", - считает Вилер. Вместе с тем он высказался за принятие превентивных мер даже в тех регионах Германии, где уровень заболеваемости не слишком высокий. "В федеральных землях, где цифры все еще низкие, у нас есть шанс сохранить их на низком уровне благодаря ограничению контактов, - отметил Вилер. - Там, где цифры высокие, делать это на самом деле очень поздно, если не слишком поздно".

Кроме того, он также акцентировал внимание на том, что следует как можно скорее ускорить темпы вакцинации населения. Однако данный шаг, по его мнению, не позволит улучшить эпидемическую ситуацию в стране так быстро, как ограничение контактов. "Последствия этого [увеличения темпов иммунизации] будут видны через три-пять недель, вакцинация имеет среднесрочный эффект", - резюмировал эксперт. Тем не менее он предупредил, что хотя иммунизация является одним из основных инструментов для борьбы с пандемией, необходимо соблюдать и другие меры, направленные на сдерживание темпов распространения инфекции.

Стремительный рост числа инфицированных

В последние недели уровень заболеваемости COVID-19 в Германии стремительно растет. По данным Института вирусологии имени Роберта Коха, количество подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в ФРГ возросло за последние сутки на 63 924. С начала эпидемии инфекция обнаружена у 5 312 215 жителей страны. От последствий вызываемого коронавирусом заболевания за 24 часа умерли 248 пациентов. Общее число летальных исходов за все время пандемии в стране достигло 98 987. Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (количество случаев заражения в течение недели на 100 тысяч человек) вновь обновил свой максимум и составил 362,2.

В четверг и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провела встречу с главами федеральных земель, по итогам которой был принят новый пакет мер, направленных на сдерживание темпов распространения инфекции. В частности, если раньше основным критерием при выборе ограничительных мер со стороны властей был семидневный показатель распространения коронавируса, то теперь решающим фактором является так называемый индекс госпитализации - число помещенных в больницы пациентов с COVID-19 на 100 тыс. жителей в течение семи дней. В связи с этим в стране вводятся три различных уровня заполненности клиник (3, 6 и 9), в соответствии с которыми будут утверждаться те или иные ограничения. Кроме того, согласно решению властей, все работники сферы ухода за престарелыми и инвалидами должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса.