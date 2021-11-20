СевГУ впервые примет участие в археологической экспедиции на остров в Индийском океане

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Ученые Севастопольского государственного университета в 2022 году впервые примут участие в археологической экспедиции на остров Сокотра (Йемен), сообщил ТАСС проректор по международной деятельности СевГУ Дмитрий Татарков.

"Планируем в 2022 году стать соорганизаторами экспедиций в Судане и Египте - сейчас наши сотрудники и магистранты участвуют в экспедиции Института востоковедния РАН в этих странах. Кроме того, впервые планируется экспедиция в Йемен", - сказал Татарков.

Он уточнил, что финансировать экспедиции вуз намерен в рамках гранта, полученного СевГУ по программе "Приоритет-2030", направленной на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Кроме того, вуз рассчитывает на организационную поддержку федеральных властей при организации зарубежных экспедиций.

На сайте Института востоковедения сообщается, что исследования на Сокотре проводятся с 1983 года. Экспедиция носит комплексный характер: проводятся археологические, лингвистические, этнографические и фольклористические исследования. Археологи изучают остатки древних поселений и иные объекты, которые относятся к разным периодам начиная с каменного века. Программа исследований особо формируется на каждый год работы на Сокотре.

По данным вуза, ученые и студенты СевГУ уже активно участвуют в экспедициях на территории Севастополя, Крыма и других регионов страны, а также за рубежом. Университет совместно с Институтом востоковедения РАН и Министерством обороны РФ выступает организатором исследований в Абхазии и Сирии.

СевГУ учрежден 8 октября 2014 года путем слияния семи образовательных организаций Севастополя. В настоящее время в его составе 12 институтов и Морской колледж, там обучается 11 тыс. студентов, ведутся научные исследования. В 2021 году СевГУ вошел в число вузов, получивших базовую часть гранта программы "Приоритет-2030" - 100 млн рублей. А также стал одним из 46 учебных заведений, получивших специальную часть гранта: на первом этапе, до конца 2022 года, получит 426 млн рублей на реализацию заявленной программы.