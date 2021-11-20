Около 10 тыс. человек подали заявки на конкурс "Доброволец Москвы - 2021"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Порядка 10 тыс. волонтеров подали заявки на участие в ежегодном конкурсе "Доброволец Москвы - 2021". Подведение итогов и награждение победителей состоятся в декабре, об этом сообщается в субботу на официальном сайте мэра столицы.

"В столице завершен прием заявок на ежегодный конкурс "Доброволец Москвы". В этом году на него поступило 858 заявок почти от 10 тыс. волонтеров. Большая часть из них подана в номинации "Я волонтер", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что конкурс проводится в несколько этапов. Первый из них - прием заявок и обучение - уже завершен. В настоящее время эксперты оценивают конкурсные материалы участников, после чего начнется подготовка к финальным испытаниям. Они пройдут с 1 по 19 декабря, а подведение итогов и награждение состоятся в конце декабря.

"Конкурс призван поддержать лучшие добровольческие практики города. Волонтерам он дает возможность проявить себя, реализовать свои добрые инициативы, получить позитивные эмоции и опыт. В этом году индивидуальные и коллективные заявки на участие прислали почти 10 тыс. человек", - процитировали в материале слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Как рассказали в пресс-службе, на конкурсе представлено три направления: "Деятельность", "Проект" и "Команда", каждое из них также делится на несколько номинаций.

"Кураторы и эксперты не только обучают участников, но и дают им полезные советы и делятся знаниями. Для новичков добровольчества конкурс может стать успешной точкой роста, а для уже опытных волонтеров - платформой для развития и обмена опытом", - процитировали в тексте слова председателя комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерины Драгуновой.