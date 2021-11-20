Путин поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с Днем работника транспорта - праздником, объединяющим представителей всех отраслей транспортного комплекса нашей страны. В отечественной транспортной отрасли всегда трудились специалисты самой высокой квалификации, досконально знающие и любящие свое дело. За прошедшие годы они внесли поистине колоссальный вклад в развитие национальной экономики и социальной сферы, укрепление межрегиональных и международных связей, улучшение качества жизни людей.", - говорится в телеграмме.

"Сегодня важно сконцентрировать усилия на решении первоочередных, востребованных временем профессиональных задач, добиваться реальных, ощутимых результатов в таких вопросах, как "расшивка узких мест" и модернизация инфраструктуры, повышение надежности и безопасности перевозок, развитие транзитных логистических маршрутов, обновление общественного транспорта в городах и регионах России", - добавил глава государства. Кроме того, президент отметил важность внедрения "новейших технологий и цифровых сервисов" в отрасль, а также необходимость содействия "росту конкурентоспособности и эффективности транспортной отрасли".

Впервые День работника транспорта отмечался в России в 2020 году. Праздничная дата была выбрана неслучайно: 20 ноября 1809 года император Александр I учредил Управление водяными и сухопутными сообщениями, а также Корпус инженеров путей сообщения.