СМИ: в Индии задержали радиоактивный груз

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноября. /ТАСС/. Таможня в индийском порту Мундра задержала груз, следовавший из пакистанского порта Карачи в китайский Шанхай. Как сообщает в субботу телеканал NDTV, несколько контейнеров были изъяты с "иностранного судна" в связи с опасениями, что там находятся радиоактивные вещества.

"18 ноября 2021 года совместная группа таможни и управления налоговой разведки (Directorate of Revenue Intelligence) изъяла несколько контейнеров в порту Мундра у иностранного судна, опасаясь, что в них находятся незадекларированные опасные грузы", - цитирует телеканал информацию представителя портовых властей. Хотя груз был указан как неопасный, изъятые контейнеры имели маркировку класса опасности семь, которая указывает на радиоактивные вещества.

Контейнеры не предназначались для порта Мундра или какого-либо другого порта в Индии, но правительственные власти решили их задержать для дальнейшего разбирательства, сообщает телеканал.