Кабмин выделил 100 млн рублей на дооснащение Курской областной клинической больницы

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 100 млн рублей на дооснащение областной клинической больницы в Курской области. Соответствующее решение было принято по итогам рабочей поездки председателя правительства РФ Михаила Мишустина в этот регион, сообщается в пресс-релизе правительства РФ в субботу.

"За счет федеральных средств до конца года в больнице появятся два высокотехнологичных аппарата. Это дистанционный литотриптор, который позволит проводить операции пациентам с мочекаменной болезнью без открытых вмешательств, что значительно уменьшает риски травм и послеоперационных осложнений. С помощью такого оборудования врачи смогут дополнительно проводить не менее 250 неинвазивных операций в год. Второй аппарат - современный кардиокомплекс для лечения пациентов с аритмией. Он позволит дополнительно выполнять не менее 125 хирургических вмешательств в год", - говорится в сообщении.

Михаил Мишустин посетил Курскую областную клиническую больницу в октябре 2021 года во время рабочей поездки в регион. Председатель Правительства РФ по прибытии в Курск осмотрел строительную площадку нового инфекционного корпуса, в тот же день в регион поступили почти 1,4 млрд рублей на завершение его строительства. Кроме того, премьер-министр распорядился заложить в бюджете на 2022-2024 годы средства на строительство в Курске многопрофильной детской клинической больницы.