Патриарх Кирилл: попытки раскола православной церкви на Украине связаны с политикой

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ), патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что попытки расколоть православную церковь на Украине связаны с политическими целями киевских властей.

"Нынешняя политика, направленная на разделение церкви, она очень привязана к политической конъюнктуре, потому что никакими богословскими соображениями вы не можете объяснить попытку людей разделить свою церковь православную, ослабить ее. В угоду чему? И ради каких целей? Цель только одна - [быть] как можно дальше от России и от Русской православной церкви, а это политическая цель, не духовная", - сказал он в субботу в интервью телеканалу "Россия-24".

Патриарх отметил, что для него нет разделения на народы и государства, а "есть паства Русской православной церкви". "Но благодарю бога за то, что православные люди на Украине сохраняют чистоту православия", - добавил он.

В 2018 году после так называемого объединительного собора в Киеве из двух раскольнических церковных структур - Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата - была создана Православная церковь Украины, которая получила автокефалию по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. РПЦ и каноническая Украинская православная церковь не признают канонического статуса новой церковной структуры.