Кабмин увеличил объем инвестиций в реконструкцию форта "Кроншлот" до 4,3 млрд рублей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ увеличило объем инвестиций, направленных на реконструкцию кронштадтского форта "Кроншлот" с 2,2 до 4,3 млрд рублей. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

"Дополнительное финансирование связано с корректировкой проекта реконструкции. В частности, был уточнен состав реставрационных работ, появилась необходимость укрепления береговой линии и откосов. Кроме того, были скорректированы расценки на аренду (фрахт) судов для доставки на остров материалов, оборудования и рабочих", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что форт "Кроншлот" - памятник русской истории и архитектуры XVIII века, объект Всемирного культурного наследия, охраняемый ЮНЕСКО, в возведении которого принимал участие Петр I. Именно Петр I дал форту имя "Кроншлот", что в переводе с немецкого означает "коронный замок".

"Сейчас форт закрыт для посещения. В 2024 году, после завершения реконструкции, он предстанет в своем историческом облике и вместе с фортами "Петр I" и "Император Александр I" станет частью нового туристического кластера "Остров фортов", - говорится в сообщении. Работа ведется в рамках государственной программы "Развитие культуры".