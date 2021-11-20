Коэффициент распространения коронавируса в России пятый день подряд держится ниже 1

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 0,97. При этом он держится ниже единицы уже пятый день подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель по-прежнему превышает единицу только в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Свердловской области, где он вырос до 1,02.

В Нижегородской области и Пермском крае индикатор равен ровно 1, в Ростовской и Самарской областях - 0,99, в Воронежской области и Красноярском крае - 0,98. В Москве коэффициент резко вырос и достиг 0,95, в Санкт-Петербурге он составил 0,88, а в Подмосковье - 0,64.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.