В Татарстане 85% смертей от COVID-19 приходится на людей старше 60 лет

КАЗАНЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Порядка 85% смертельных случаев от коронавируса в Татарстане приходится на людей старше 60 лет. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в субботу, передает пресс-служба главы республики.

"Пожилые люди находятся в группе высокого риска, поскольку очень тяжело переносят COVID-19. Мы стараемся максимально их обезопасить. Однако нас по-прежнему беспокоят низкие темпы вакцинации среди них - всего 49%. Я хочу обратить внимание, что основная часть коек в ковидных отделениях заняты именно людьми старше 60 лет. 85% смертельных случаев также приходится на них", - цитирует Минниханова пресс-служба.

С 22 ноября в Татарстане будут временно заблокированы транспортные карты граждан старше 60 лет, у которых нет QR-кода или медотвода. Лица старше 18 лет смогут попасть в общественный транспорт только при наличии QR-кода. С 30 октября введена обязательная самоизоляция для граждан в возрасте старше 60 лет, которые не вакцинированы или не переболели в течение последнего полугодия.

Ежедневно в республике вакцинируются от 15 тыс. до 30 тыс. граждан. Первую прививку получили 1,9 млн человек, второй компонент - 1,4 млн. Повторную вакцинацию прошли 54 тыс. человек.