Патриарх Кирилл заявил, что не встречает во власти враждебных по отношению к церкви людей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Совместные усилия церкви и государства позволяют многого достичь. Об этом заявил в субботу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отметив, что сейчас он не встречает во власти враждебных к церкви людей.

"Я не встречаю сейчас на разных уровнях власти людей, враждебных по отношению к церкви, и поэтому я положительно оцениваю уровень взаимодействия церкви и государства, есть положительный климат, в котором осуществляется этот диалог, и совместными усилиями многого удается достичь", - сказал патриарх в ходе большого интервью на телеканале "Россия-1", приуроченном к его 75-летию.

Отвечая на вопрос о том, встречается ли еще советское отношение "церковь, знай свое место", предстоятель Русской православной церкви сказал, что это ушло и, как он надеется, безвозвратно. "Сегодня во власти люди разных религий, но большинство связано с православной церковью по своему крещению, по своему происхождению и воспитанию", - сказал патриарх.